Cultura abre hasta el 5 de octubre el plazo para optar a los primeros Premios del Patrimonio Cultural

Cultura crea los Premios Patrimonio Cultural y una línea de ayudas de 200.000 euros para difundir la cultura tradicional - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha convocado la primera edición de los Premios del Patrimonio Cultural de Asturias, unos nuevos galardones que reconocerán el trabajo de personas y entidades en la protección, conservación, recuperación y transmisión del patrimonio asturiano.

Los premios cuentan con diez categorías y una dotación de 1.000 euros cada una. Entre ellas figuran las dedicadas al patrimonio cultural y etnográfico, la memoria oral, las danzas y bailes, las tradiciones, la cultura de la gaita, la cultura quesera, la cultura sidrera y la cultura minera, además de un reconocimiento a la transmisión generacional de la cultura asturiana.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 5 de octubre a través de la sede electrónica del Principado y podrán concurrir particulares y entidades sin ánimo de lucro. Los galardones tendrán carácter anual y se entregarán la primera semana de diciembre.