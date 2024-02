Cultura defiende "redimensionar" la programación de actividades en Oviedo y no es "consciente" de críticas en el sector

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, David Álvarez, ha defendido este martes su voluntad de "redimensionar" la programación de "todas" las actividades y dice no ser "consciente" de críticas en el sector.

En declaraciones a los medios antes de la presentación de 'La gran vía' y 'Adiós a la bohemia' dentro del XXXI Festival de Teatro Lírico Español, el edil ha apuntado que las actividades tienen que tener la dimisión que consideran "adecuada dentro de la nueva política cultural".

De este modo respondía al portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, que este lunes anunciaba la petición de comparecencia de David Álvarez (PP), ante el recorte "duro" en la oferta audiovisual de la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Asimismo, el concejal de la oposición se hizo hecho eco de las quejas de los promotores culturales locales ante el recorte de más del 60 por ciento previsto para actividades como el festival de arte en la calle Cafca o el circuito Link de realidad virtual.

Para Llamazares, se trata de un recorte "sesgado" que "se ceba" con la cultura contemporánea y audiovisual, que además "va más allá" del recorte en el presupuesto general de la Fundación. Estas disminuciones en las partidas pueden llevar, dice, "al borde de la viabilidad" actividades consolidadas en el Ayuntamiento.

Según el concejal de Cultura, su criterio "no" supone una enmienda a la gestión cultural del anterior mandato, sino que el objetivo de su departamento es "adaptar las actividades a las necesidades de la política cultural", incidiendo en que no es "consciente" de que haya críticas. "Del sector, directamente, no he tenido ninguna crítica. No se me ha trasladado", afirma.