Cultura garantiza que terminará las obras de la ampliación del Bellas Artes, pero evita dar plazos

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha garantizado este martes que se terminarán las obras de la fase II de la ampliación del Museo de Bellas Artes. No obstante, en una comisión parlamentaria, Gutiérrez ha evitado dar plazos sobre la finalización.

Gutiérrez ha respondido a preguntas sobre el asunto que le ha planteado el diputado del PP José Luis Costillas, quien ha afirmado que existe riesgo de que se pierdan los fondos europeos para la obra. Ha criticado Costillas la "falta de previsión" del Gobierno regional y ha recordado que, a día de hoy, cuando está cerca el plazo del fin de la obra no se ha certificado "ni un 5 por ciento".

La dirigente asturiana ha negado que las obras estén paradas y ha dicho que se están realizando tramitaciones administrativas "con todo el rigor" relacionadas con hallazgos arqueológicos. "Se están haciendo trabajos de arqueología que se ampliaron por cuestión de rigor y para ser exhaustivos para respetar el patrimonio cultural", ha señalado.

Gutiérrez ha indicado que los trabajos se están haciendo "con respeto a la legalidad" y ha afirmado que se va a ejecutar la totalidad de la ampliación "tal y como estaba prevista".