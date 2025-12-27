Cultura impulsa un proyecto permanente que integra la poesía de Fernán-Coronas en el jardín de la Fonte Baxa de Luarca

Inauguración de la muestra en el jardín de la Fonte Baxa, en Luarca. - PRINCIPADO

El concejo de Valdés ha inaugurado la exposición 'Ente'l verdor. La naturaleza na obra de Fernán-Coronas', un recorrido botánico al aire libre por el jardín de la Fonte Baxa, que "invita a descubrir la riqueza vegetal del jardín" a través de fragmentos poéticos de Fernán-Coronas, Padre Galo, vinculados a distintas especies presentes en el entorno, con el objetivo de consolidar este espacio como referente cultural y natural del municipio.

La muestra, concebida para permanecer de manera permanente en la Fonte Baxa, ha sido diseñada y coordinada por la escritora Iris Díaz Trancho, ganadora de la 31ª edición del Premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo, convocado por la Consejería de Cultura. Su propuesta se articula como "un almanaque botánico personal que conecta lo local con lo universal mediante un lenguaje lírico y sensible".

Los visitantes recibirán un folleto con un mapa del itinerario, que señala los doce puntos del recorrido e incluye información sobre la importancia de la botánica en la obra de Fernán-Coronas.

Fernán-Coronas, nombre literario de Galo Antonio Fernández, nacido en Cadavedo en 1884 y fallecido en Villar (Valdés) en 1939, está considerado una de las figuras clave de la literatura asturiana. Sacerdote y oblato, destacó también como músico, pintor, filólogo, etnógrafo y traductor, y su obra se caracteriza por un profundo interés por la naturaleza y el paisaje.