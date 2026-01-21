Cultura lanza ayudas por 230.000 euros para promover el asturiano y el eonaviego

Cultura convoca ayudas por 230.000 euros para la normalización del asturiano y del eonaviego - PRINCIPADO

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha lanzado este miércoles dos líneas de subvenciones para impulsar la normalización social del asturiano y del eonaviego, con una dotación global de 230.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles en ambos casos, con lo que finalizará el 17 de febrero.

La primera línea de ayudas cuenta con un presupuesto de 120.000 euros y se dirige a empresas privadas, fundaciones y asociaciones que desarrollen proyectos de interés cultural, lingüístico o social en asturiano o eonaviego. De esta cuantía, 70.000 euros se destinan a proyectos promovidos por empresas y 50.000, a iniciativas de entidades sin ánimo de lucro. La resolución de las ayudas puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).

Entre los criterios de valoración figuran la corrección lingüística, el interés cultural y social, la capacidad de difusión, la experiencia de las personas responsables, la innovación, la perspectiva de género y el arraigo en el medio rural.

La segunda convocatoria, dotada con 110.000 euros, está dirigida a empresas de prensa, radio, televisión o medios digitales de ámbito asturiano.

Estos fondos financiarán inversiones destinadas a la producción de contenidos en asturiano o eonaviego que contribuyan a su uso habitual en informaciones generales, espacios periódicos o programas de especial interés, siempre dentro de los canales propios del medio y asumidos editorialmente por este.

Podrán optar a estas ayudas empresas con domicilio social, establecimiento o delegación en Asturias. La convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace: miprincipado.asturias.es

Ambas convocatorias, que se resolverán en régimen de concurrencia competitiva, efuerzan el compromiso del Gobierno de Asturias con la promoción y dignificación de las lenguas propias del Principado.