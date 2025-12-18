Cultura organiza el lunes en Gijón el foro 'Rendimiento deportivo, en femenino'

Cartel del foro 'Rendimiento deportivo, en femenino'. - ADN

GIJÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias ha organizado para el próximo lunes el foro 'Rendimiento deportivo, en femenino'.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, la jornada pondrá el foco en el deporte practicado por mujeres como ámbito de excelencia, conocimiento y transformación social, y cerrará el calendario del programa ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza este año.

La cita, que tendrá lugar en el paraninfo de la Universidad Laboral de Gijón, reunirá a deportistas de elite, investigadoras, entrenadoras, periodistas y profesionales del sector para acercar al público los avances científicos, técnicos y sociales que están transformando el deporte femenino.

Durante el foro, a las 13.30 horas se celebrará la mesa redonda Ellas, olímpicas, en la que participarán tres mujeres de referencia en el deporte mundial: Amaya Valdemoro, considerada la mejor jugadora de baloncesto española de la historia; Sandra Sánchez, campeona olímpica, mundial y europea de kárate (modalidad kata), y Teresa Perales, ejemplo de superación y excelencia deportiva que atesora 28 medallas paralímpicas en natación.

Previamente, a las 10.20 horas, la programación comenzará con una mesa dedicada a las deportistas asturianas en la elite, en la que participarán Natasha Lee, entrenadora del Telecable Hockey Club; Adriana Gil, campeona de kárate, y María Echezarreta, Cheza, futbolista profesional.

A continuación, a las 12.15 horas, la ciencia aplicada al deporte tendrá un papel protagonista con la ponencia 'Cronobiología aplicada al deporte', a cargo de las biólogas Elena Díaz y Sonia González, expertas en cronobiología y nutrición, respectivamente.

Durante la jornada vespertina, a las 16.30 horas se abordará la relación entre salud femenina y rendimiento deportivo con el aula abierta Coreografía hormonal: ciclo menstrual y rendimiento deportivo, que incluirá la presentación de un protocolo de la UEFA a cargo de Eva Ferrer, especialista en salud femenina del Barça Innovation Hub.

El cierre del programa llegará a partir de las 17.30 horas con la mesa redonda Cómo contamos lo que ellas logran, centrada en la función de los medios de comunicación en la visibilización del deporte femenino. En ella participarán Ángela Cifuentes (Radio Marca), Carmen Menéndez (Agencia EFE) y Cristina Gallo, directora del programa Ganamos con ellas, de RPA.

El foro cerrará la programación de este año del proyecto ADN. Asturies Deporte y Naturaleza, que acerca el deporte a la ciudadanía desde una mirada inclusiva, igualitaria y basada en el conocimiento.

La asistencia es gratuita y está abierta al público general hasta completar aforo. Además, la jornada se retransmitirá en directo a través de la página web www.adnasturies.com.