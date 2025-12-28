Cultura presenta el martes en Laboral Ciudad de la Cultura la marca lingüística Alfaya para empresas

Alfaya. - PRINCIPADO

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha convocado para el próximo martes, día 30, en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, una jornada de presentación de la marca lingüística Alfaya, un distintivo impulsado por el Gobierno del Principado para reconocer a las empresas que incorporan el asturiano y el eonaviego en el desarrollo de su actividad profesional.

La iniciativa tiene como objetivo consolidar la normalización lingüística como un valor añadido en la comunicación, la identidad corporativa y la responsabilidad cultural del tejido empresarial asturiano. La jornada comenzará a las 11.00 horas y reunirá a personas expertas, profesionales y representantes del ámbito económico regional para reflexionar sobre el papel de la lengua en la economía, la innovación y la sostenibilidad.

El encuentro se abrirá con la ponencia 'Revitalización llingüística al traviés del marketing: análisis del paisaxe publicitariu asturianu', a cargo de Miriam Villazón Valbuena, investigadora de la Universidad de California y vicepresidenta de la red Santina/Asturian Studies, quien analizará el potencial del marketing como herramienta para reforzar la presencia del asturiano en el ámbito comercial.

A continuación, se celebrarán dos mesas de diálogo. La primera, titulada 'Llingua y empresa', contará con la participación de representantes de Nordés Móvil y Empresarios Pol Asturianu, del ámbito de la música, la medicina y la gastronomía, así como de marcas y proyectos empresariales que integran el idioma como elemento de diferenciación.

La segunda mesa, 'Los retos del sieglu XXI', reunirá a representantes de empresas y editoriales para abordar cuestiones como la digitalización, la sostenibilidad y la responsabilidad social, y analizar cómo la incorporación de las lenguas propias de Asturias puede contribuir a afrontar estos desafíos.

La jornada se cerrará con una intervención institucional de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, seguida de un brindis final.

La marca Alfaya, según destaca el Principado en una nota de prensa, se concibe como una herramienta de adhesión voluntaria para incentivar el uso del asturiano y del eonaviego en el ámbito profesional y crear una red de empresas comprometidas con la excelencia y la identidad cultural, con tres niveles de reconocimiento: inicial, intermedio y excelencia.