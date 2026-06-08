Cultura promueve a partir de mañana las Jornadas Europeas de Arqueología para acercar el patrimonio arqueológico

Organiza la visita 'El paisaje astronómico del yacimiento de Castro de Coaña'

MADRID/OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura promueve a partir de este martes, y durante toda la semana, la celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología para poner en valor el trabajo arqueológico y acercar a la ciudadanía el patrimonio relacionado con la historia y las culturas del pasado.

El programa de actividades incluye la iniciativa 'Abierto por excavación', que permite al público visitar yacimientos arqueológicos en proceso de excavación, así como talleres infantiles, conferencias para profesionales o talleres y visitas para personas interesadas en la materia.

Este año, además, se han sumado a la iniciativa nuevas instituciones como Patrimonio Nacional o la Galería de las Colecciones Reales con más propuestas de actividades. El programa completo está disponible en la web de las Jornadas Europeas en España.

Por su parte, Cultura, en colaboración con el Principado de Asturias, organiza la visita 'El paisaje astronómico del yacimiento de Castro de Coaña', para conocer cómo las comunidades que habitaron ese lugar hace 2.000 años organizaban su vida y sus rituales siguiendo los ciclos solares.

La actividad culminará con una observación astronómica, convirtiendo este antiguo castro en un observatorio privilegiado bajo las estrellas. La actividad tendrá lugar el día 13 de junio y es necesaria inscripción previa.

Además, el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) organiza el 11 y 12 de junio un ciclo de conferencias online bajo el título 'Raíces que transforman: arqueología y desarrollo'. En ellas se abordará la práctica arqueológica desde nuevas perspectivas como la arqueología comunitaria, participativa, para el desarrollo o en zonas en conflicto.

ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS ESTATALES

Los museos estatales del Ministerio de Cultura también han programado actividades para acercar la arqueología al público. El Museo Arqueológico Nacional (MAN) ofrecerá visitas especiales a sus espacios internos a partir del día 9 de junio, previa inscripción.

Además, acogerá la conferencia 'Paleoficción' el próximo 10 de junio y una mesa redonda sobre 'Arqueología y cooperación internacional: un siglo de colaboración hispano-francesa en España' que tendrá lugar el 18 de junio.

El fin de semana del 13 y 14 de junio, ofrecerá asimismo talleres sobre mosaico romano y otros destinados a público familiar. El programa completo de actividades puede consultarse en su página web.

También en Madrid, el Museo de América organiza un taller para público familiar, que bajo el título 'Arqueólogos del más allá', dará a conocer la simbología de la muerte en los pueblos andinos y mesoamericanos el domingo 14.

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se centra este año en la orfebrería con una visita comentada el domingo 12 junio, un taller de joyería el lunes13 y la recreación de 'El tocador de la mujer romana' el martes 14 de junio.

En Toledo, el Museo del Greco organiza una visita guiada al yacimiento de Guarrazar el sábado 13, con previa inscripción, y el domingo 14 el Museo Sefardí acoge el taller para público infantil 'Leyendo la judería'.

En cuanto al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) en Cartagena, sus propuestas van dirigidas al público general con una visita guiada a su laboratorio de restauración el domingo 12 y un taller familiar el lunes 13.

Por último, en Santillana del Mar el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira contará durante el sábado 13 con la presencia de distintos expertos que, en el marco de la actividad 'Hablamos de Arqueología', compartirán con el público visitante sus proyectos, hipótesis y anécdotas sobre la práctica arqueológica.