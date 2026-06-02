Cultura refuerza su apoyo al Lobas Global Atac Oviedo con 100.000 euros

Vanessa Gutiérrez, Manuela Fernández y Paulina Guerrero - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, aportará 100.000 euros al equipo Lobas Global Atac Oviedo a través de un contrato de patrocinio. Este acuerdo permitirá al club ovetense contribuir a la promoción de la imagen de Asturias en las competiciones nacionales en las que participa.

Se trata de un apoyo adicional al que el club ya recibe mediante la línea de subvenciones destinada a equipos que compiten en categorías de alto nivel, con el objetivo de respaldar su presencia en la élite y consolidar su ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino, según ha informado el Gobierno asturiano.

La consejera, Vanessa Gutiérrez, ha recibido este martes a la dirección del club y ha reafirmado el compromiso del Principado con el deporte femenino, la cantera y los clubes asturianos que compiten al más alto nivel. Asimismo, ha destacado el valor del deporte como herramienta para proyectar en el exterior la imagen, los valores y el talento de la comunidad.

Gutiérrez ha subrayado la relevancia del ascenso del Lobas Global Atac Oviedo, que supone el regreso del balonmano femenino asturiano a la máxima categoría nacional.