Se cumplen nueve días de la búsqueda del pescador desaparecido en Coaña sin resultados

Rastreo de un pescador desaparecido en Coaña - SEPA

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) buscan desde hace nueve días a un pescador desaparecido en la zona de Punta de Engaramada, en las inmediaciones de la localidad de Loza, Coaña, hasta donde se había dirigido para pescar.

Desde que se recibió el aviso de la desaparición del hombre, de 51 años, Guardia Civil y SEPA desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda, que en todos estos días ha peinado el litoral asturiano. Hasta el momento, solo se han encontrado dos cañas del pescador, sin hallarse más indicios de su paradero.

A lo largo de la jornada de hoy, tanto el dispositivo terrestre como el aéreo, aprovechando la bajamar han revisado los arenales comprendidos entre la playa de Otur, en Valdés y la de Frejulfe, en Navia.

En esta misma línea, desde el aire, se han realizado dos ciclos de vuelo con uno de los helicópteros multifunción del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y el otro con la aeronave de la Guardia Civil.

De cara a los próximos días, mañana lunes 19 y el martes 20, se mantendrá, si las condiciones meteorológicas lo permiten, por parte del SEPA únicamente la movilización del operativo aéreo con un rastreo de la zona con uno de los helicópteros de Bomberos de Asturias.