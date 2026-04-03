Cursos online gratuitos acercan el románico y prerrománico asturiano a estudiantes de todo el mundo

Archivo - San Pedro de Villanueva - FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL - Archivo

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 512 personas se han matriculado ya en los cursos online gratuitos sobre románico y prerrománico asturianos que la Fundación Santa María la Real ofrece en la plataforma Udemy, con el apoyo de Redeia y el Principado de Asturias. La iniciativa forma parte del proyecto 'Redescubre el románico de Asturias'.

Los cursos, que pueden seguirse desde cualquier lugar del mundo, se estructuran en tres bloques temáticos que permiten comprender la evolución histórica, artística y territorial del patrimonio medieval asturiano.

También incluyen el estudio de monumentos como la Cámara Santa de Oviedo, San Salvador de Valdediós, San Juan de Amandi o San Pedro de Teverga.

El equipo docente está formado por especialistas en Historia del Arte y Patrimonio Cultural: Rebeca Meana Rodríguez, César del Valle y Cristina Párbole.

La propuesta combina formación rigurosa y divulgación, con el objetivo de acercar el románico y el prerrománico de Asturias a la ciudadanía a través de formatos digitales y presenciales.