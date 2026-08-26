La Curtidora aprueba un presupuesto de 700.000 euros para 2027 y mantendrá los precios de sus servicios

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OVIEDO/AVILÉS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A., presidido por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha aprobado este miércoles el Plan Previsional de Ingresos y Gastos para 2027, que asciende a casi 700.000 euros. El presupuesto crece un 3% respecto al aprobado para 2026 y mantiene el equilibrio entre ingresos y gastos.

Así mismo, se ha decidido que con carácter general, La Curtidora conservará en 2027 los precios de alquileres y servicios que viene aplicando desde 2015, actualizando únicamente las tarifas correspondientes al uso del coworking.

La previsión económica se apoya en el elevado nivel de ocupación de las instalaciones. A 30 de junio de 2026 estaba ocupado el 82,87% de la superficie destinada a oficinas y el 100% del espacio destinado a naves.

El Centro de Empresas alojaba en esa fecha a 55 empresas y contaba con 68 contratos de oficina virtual en vigor.

Durante 2027, La Curtidora continuará apoyando la consolidación de las empresas instaladas, la creación de nuevas iniciativas y el desarrollo de proyectos de innovación. También mantendrá la colaboración con entidades de asesoramiento, instituciones educativas, agentes tecnológicos y entidades financieras. Contratación de servicios.

El Consejo de Administración también ha acordado iniciar la contratación de los servicios de vigilancia, recepción y limpieza del Centro de Empresas La Curtidora, así como de los servicios de recepción y limpieza del Espacio Maqua.

La renovación de estos contratos permitirá mantener los servicios de atención, seguridad y limpieza necesarios para el funcionamiento cotidiano de ambos centros y para la actividad de las empresas y profesionales que utilizan sus instalaciones.