Dani Fernández sufre una lesión en pleno concierto en Valencia: ¿qué pasará con su concierto en Avilés el 9 de mayo?

Archivo - El cantante Dani Fernández actúa durante un concierto en imagen de archivo. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VALENCIA/OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista Dani Fernández ha sufrido una rotura de ligamentos del hombro y será operado tras una caída este sábado por la noche durante su segundo concierto en Valencia, en el Roig Arena.

De esta manera lo explica el propio cantante, en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que desgrana que tras la caída tuvo que acudir al hospital. Allí le confirmaron que había sufrido una rotura de ligamentos del hombro derecho y que este mismo domingo tenía que ser operado de urgencia.

Tras el incidente, Dani Fernández fue atendido por el equipo sanitario presente en Roig Arena, por lo que se interrumpió la actuación durante unos 20 minutos. Después, el cantante regresó al escenario con el hombro vendado y sujeto con un cabestrillo. Así consiguió finalizar el concierto y, posteriormente, se trasladó a un centro hospitalario.

"No sabemos cómo va a ser la recuperación, pero podría haber sido peor; estoy bien", señala el artista, al mismo tiempo que agradece "a toda la gente y a todo el equipo médico" que ha estado con él. "Podría haber sido una noche mejor", bromea.

Dicho esto, comenta que estuvo hablando con el médico sobre "estar lo antes posible", en alusión a los conciertos restantes de la gira del cantante, que incluye próximas fechas como el concierto previsto en Avilés el 9 de mayo.

"GRANDÍSIMO PROFESIONAL"

También vía redes sociales, la cuenta oficial de Roig Arena compartió una imagen del cantante, vendado y con cabestrillo, mientras actuaba. "Gracias, Dani Fernández, por dar todo para acabar el concierto. ¡Eres MUY grande! En Roig Arena te esperamos con los brazos abiertos. Valencia nunca olvidará esta noche. Recupérate pronto", agradece la organización.

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, recalca a Europa Press que Dani Fernández "demostró anoche lo grandísimo profesional que es, mostrando una actitud admirable al querer acabar el concierto en una situación difícil".

"Ahora lo importante es que se recupere rápidamente, y así lo deseamos", desea y añade: "Queremos poder tenerlo pronto de nuevo en el recinto, se trata de un artista que ha llegado aún más al corazón del público valenciano. El de anoche fue un concierto único, que no se olvidará y que ya ha dejado su huella en la historia del Roig Arena".

Según afirma, "desde el Roig Arena pusimos y seguimos poniendo todos los medios y servicios tanto para Dani Fernández como para su equipo y para su familia". "Los 'partners' del Roig Arena (tanto Transvia como Quirón Salud) se volcaron en darle el mejor de los cuidados", apunta Sendra.