Dani Martín actuará en Avilés el 30 de abril

Archivo - El cantante Dani Martín (i) canta junto a un fan, durante su concierto en el Movistar Arena, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Este concierto es parte de su gira ‘25 P*t*s Años’. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

AVILÉS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Dani Martín ha incluido a Avilés en su gira '25 p*t*s años', con un concierto que se celebrará el próximo 30 de abril en el Pabellón de la Magdalena. La actuación forma parte del ciclo primaveral 'Iconos Music', en cuya programación participan también Los Delinqüentes, Cano, Melendi y Siloé.

Las entradas para el concierto se pondrán a la venta este martes, 10 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, a través de El Corte Inglés y en la web oficial del artista (www.danimartin.com.es).

Con este espectáculo, el artista madrileño propone una celebración de su trayectoria musical mediante un repaso por los éxitos de sus 25 años de carrera, que abarcan su etapa al frente del grupo El Canto del Loco y sus 15 años de recorrido en solitario.

Dani Martín inició su carrera en solitario en octubre de 2010 con el lanzamiento del disco 'Pequeño', con el que alcanzó el triple disco de platino y permaneció cuatro semanas en el número uno de las listas de ventas en España. A lo largo de esta etapa ha publicado seis trabajos discográficos y acumula dos millones de oyentes mensuales en Spotify.