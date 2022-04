David Blanco y Sergio Toyos estrenan su espectáculo 'Gochos' en Madrid

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

David Blanco y Sergio Toyos, artistas asturianos y afincados en Madrid, estrenan este viernes 15 de abril su espectáculo de danza 'Gochos' en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Habrá dos sesiones, a las 18.00 y a las 19.30 horas.

David Blanco comenzó su carrera profesional como bailarín de 'Hoy no me puedo levantar' o 'El último jinete'. Ha realizado trabajos con coreógrafos como Rakel de la Vega, Chevi Muraday o Rebeca Falcón, entre otros. Ha trabajado como actor en The Hole 2, Otra gente, Madre Coraje o Alicia buscan maravillas.

Sergio Toyos, como dramaturgo, ha escrito La vida en pedazos, Nietos comunes, Grisú o Urugallo de piedra, entre otros. Ha dirigido Qué fue de Carmela, Algo más allá del yo. Ha coreografiado la exposición inmersiva Magallanes y Elcano sin límites. Ha trabajado en espectáculos como Hoy no me puedo levantar, los 40, el musical, El último jinete o The Hole 2, entre otros.