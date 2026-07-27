Una delegación de 150 personas representará a Asturias en el Festival Intercéltico de Lorient

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez (a la derecha), y el delegado del festival en Asturias, Iñaki Sánchez Santianes (a la izquierda), durante la presentación de la delegación asturiana en Lorient. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este lunes en Laboral Ciudad de la Cultura la delegación oficial que representará a Asturias en el 55 Festival Intercéltico de Lorient, que se celebrará desde el próximo viernes y hasta el 9 de agosto en la ciudad francesa. En el acto ha participado también el delegado del festival en Asturias, Iñaki Sánchez Santianes, junto con una nutrida representación de los grupos y artistas participantes.

Este año se cumple el 40 aniversario de la primera presencia institucional del Principado en el evento, iniciada en 1986. Para conmemorarlo, la delegación partirá con 150 personas para participar en el mayor encuentro internacional dedicado a las culturas celtas, con una programación que aúna tradición y creación contemporánea y que refleja la riqueza y diversidad del patrimonio asturiano.

La edición de este año, dedicada a Cornualles bajo el lema Cornualles, nel corazón d'el mar célticu, reunirá a representantes de los territorios celtas de Europa y América en un amplio programa de conciertos, desfiles, exposiciones, encuentros culturales y actividades formativas.

La música y la danza tradicional volverán a ocupar un lugar protagonista con la participación de la Banda de Gaites El Gumial, el Grupu Etnográficu L'Oriente-Llacín, Rubén Alba, Llevólu'l Sumiciu, Herbamora, Ferla Megía, Entós y Rellume. También estará presente el gaitero Iñaki Sánchez Santianes, que actuará como solista junto a Shaun Davey & L'Orchestre du Festival Interceltique. Entre las novedades figura también la participación La Tarabica, la banda de gaitas del Centro Asturiano de Guadarrama (Madrid).

La gaita asturiana tendrá, además, un papel destacado en el Trofeo MacCrimmon, uno de los momentos más emblemáticos del festival. Diego Lobo Tuñón, Pelayo Cordero, Pelayo Suárez y Nel Cortizo competirán en este prestigioso certamen internacional. El primero de ellos impartirá, además, una clase magistral, mientras que Francisco López Delgado y Eduardo Llosa formarán parte del jurado.

La delegación contará también con representación en el Interceltic Music Camp, donde Julio Rodríguez participará en la especialidad de buzuki y Celia Nieto en la de violín, dentro de un programa que reúne a jóvenes intérpretes de territorios con raíces celtas para compartir formación y experiencias.

La canción asturiana viajará a Lorient de la mano de Alicia Villanueva Megido, Esteban Verdeja Martínez y Néstor Díaz González, ganadores del II Premiu Nacional d'Asturianada Obdulia Álvarez La Busdonga, que este año se incorporan por primera vez a la delegación oficial, fruto de la colaboración entre el Gobierno de Asturias y la organización del festival para impulsar la promoción internacional de la tonada.

La presencia asturiana se completará con la proyección de la película Muyeres, dirigida por Marta Lallana, y con la exposición Apuntes desde Bretaña: pintores españoles en el Finisterre francés, comisariada por Luis Feás, una propuesta que pone el foco en los vínculos históricos y culturales entre Bretaña y España. La incorporación de esta muestra constituye otra de las novedades de la programación.¡