Los delegados territoriales del INE se dan cita en Oviedo para abordar los retos del Instituto hasta 2030

La presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Elena Manzanera, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la reunión de delegados territoriales del INE que se celebra en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Elena Manzanera, ha presidido este martes la reunión plenaria de la Comisión de Delegaciones del INE, que se celebra este año en Oviedo. En ella, se han dado cita los 52 delegados territoriales para abordar los retos de futuro del organismo, centrados en la transformación social y digital.

En unas declaraciones a los medios previas al encuentro, Manzanera ha explicado que el INE tiene por delante "muchos retos que tienen que ver con la digitalización, la necesidad de medición de nuevos fenómenos y ofrecer información cada vez más rápido".

Manzanera ha explicado que en enero se lanzó la estrategia INE2030, un proyecto que busca situar al organismo "en una situación de vanguardia como productor de información útil y relevante para la sociedad". En este contexto, ha subrayado el papel de la inteligencia artificial, afirmando que "puede ayudar mucho" en el ámbito de la estadística.

"Estamos montando una estrategia de implementación de la inteligencia artificial dentro del INE. Hay técnicas de inteligencia artificial que nos van a permitir mejorar la información que producimos o adelantar la información que producimos", ha detallado.

El INE cuenta actualmente con servicios centrales en Madrid y una red territorial de 52 delegaciones provinciales, desde donde gestionan funciones como el padrón y el censo electoral. En opinión de su presidenta, medir la población es una de las estadísticas más "difíciles" del INE porque "se mueve mucho".