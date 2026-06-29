Derechos Sociales aporta 5.000 euros a Tribuna Ciudadana para un certamen literario para mayores de 65 años

Archivo - Edificio de la Consejería de Bienestar social en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo asturiano ha autorizado este lunes conceder una subvención de 5.000 euros a la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana para la celebración del certamen literario de microrrelatos y poemas dirigido a personas mayores de 65 años. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar aporta esta ayuda por razones de interés público y social, al promover este concurso el envejecimiento activo a través de la creatividad, la participación cultural y el acceso a espacios de expresión.

Según destaca el Principado en una nota de prensa, el proyecto persigue estimular la mente, reforzar la autoestima y favorecer la integración social de las personas mayores, al tiempo que contribuye a combatir la soledad no deseada y a reforzar su visibilidad en la vida comunitaria. Además, el certamen potencia el encuentro intergeneracional y ayuda a preservar la memoria colectiva mediante relatos que enriquecen el patrimonio cultural.