Derechos Sociales remite a Fiscalía el expediente del traslado de menores de Avilés a La Florida, en Oviedo

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy - GOBIERNO DE ASTURIAS

La consejería continúa buscando una ubicación alternativa para los menores OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha remitido a la Fiscalía toda la documentación relacionada con el posible traslado de menores no acompañados desde un centro de Avilés a un inmueble situado en el paseo de La Florida, en Oviedo, con el fin de que se valoren las circunstancias concurrentes y se determinen, en su caso, las actuaciones procedentes.

El departamento que dirige Nerea Monroy ha acordado igualmente abrir una investigación interna sobre el procedimiento administrativo seguido en relación con este emplazamiento, que fue descartado el pasado lunes, 31 de agosto, tras la toma de posesión de la consejera, debido a las dudas técnicas y jurídicas detectadas.

El traslado de los menores no llegó a efectuarse y tampoco se formalizó el arrendamiento del inmueble, una cuestión que, según ha precisado la consejería, correspondería en último término a la Fundación Diagrama, entidad concertada responsable del recurso.

No obstante, Derechos Sociales considera necesario aclarar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse del proceso.

INFORME TÉCNICO

La decisión de acudir a Fiscalía parte de un informe elaborado por la Secretaría General Técnica de la consejería, que repasa la tramitación administrativa, analiza las condiciones del inmueble y estudia la viabilidad de la actuación.

El documento alude asimismo a la existencia de una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble, circunstancia que será puesta a disposición del Ministerio Fiscal para su análisis.

La documentación remitida permitirá a Fiscalía examinar el expediente completo y adoptar, si lo estima oportuno, las medidas que correspondan.

NUEVA UBICACIÓN

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha señalado que continúa buscando una ubicación alternativa para los menores que reúna las necesarias condiciones de idoneidad y no plantee dudas de carácter técnico o jurídico.

El proyecto inicial contemplaba el traslado de ocho menores desde el centro Villa Ana de Avilés, cuyas instalaciones se consideraban anticuadas, a un recurso situado en el barrio ovetense de La Florida, con capacidad para alrededor de 15 plazas.

En relación con el inmueble inicialmente valorado, informaciones publicadas este miércoles señalan que sobre la vivienda pesan varias anotaciones de embargo y que existía un procedimiento de ejecución hipotecaria, extremos que se suman a las dudas sobre la adecuación del recurso y que serán objeto de examen en el marco de las actuaciones anunciadas.

La consejería ha defendido que la remisión del expediente responde a su compromiso con la transparencia, el rigor en la gestión pública y la colaboración con los órganos competentes.