Desarticulado un grupo criminal especializado en estafas mediante el 'vishing' que operaban desde Gijón

GIJÓN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas de origen sudamericano, dos hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre 25 y 46 años, como supuestos autores de delitos de estafa.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, la investigación se inició tras varias denuncias interpuestas en diferentes Comisarías de otras provincias, en las que se observaba un mismo 'modus operandi'.

Los denunciantes relataban que, tras recibir una llamada telefónica de una persona que se hacía pasar por empleado bancario, les llegaban a facilitar, mediante engaños, los códigos de verificación para realizar transferencias de dinero a cuentas ajenas o, en otros casos, para hacer extracciones de dinero en efectivo en cajeros sin usar soporte físico.

Este método de estafa, conocido como 'vishing', consiste en hacerse pasar por empleados de banco, policías, agentes tributarios o soporte técnico, empleando técnicas para ocultar o falsear el número de teléfono original y haciendo parecer que la llamada es real, y usando engaño suficiente, crear en la victima una falsa sensación de urgencia, miedo o necesidad, para forzar una acción rápida.

El objetivo del delincuente es conseguir los de datos confidenciales (PIN, claves bancarias, DNI) para realizar transferencias o retirar dinero.

Fruto de la investigación, la Policía pudo determinar que el dinero estafado y extracciones en efectivo se habían llevado a cabo, mayoritariamente, en una misma entidad financiera del barrio gijonés de El Llano.

Los agentes lograron identificar, tras recabar las imágenes de las operaciones fraudulentas, a los supuestos autores de estos hechos. Se estima que el número de personas estafadas asciende a 24 casos y la cantidad de dinero robado supera los 28.000 euros.

La Policía no descarta que la cantidad de perjudicados y dinero estafado aumente. Tras constatar que las personas implicadas en los hechos se encontraban actualmente residiendo en Gijón, y una vez localizadas, fueron detenidas a finales del pasado enero.

Se procedió, asimismo, a la entrada y registro de uno de los domicilios de los detenidos, donde fueron intervenidas varias tarjetas telefónicas, una tablet, una tarjeta bancaria y justificantes de transferencias bancarias.

Una vez practicadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales, dos de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia correspondiente y otros dos fueron puestos en libertad con cargos.