La Descarga de Cangas del Narcea viaja por toda España en cinco millones de cupones de la ONCE

El cupón de la ONCE homenajea a la descarga de Cangas del Narcea. - ONCE

OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del jueves 16 de julio llevará la Descarga de Cangas del Narcea a cinco millones de boletos difundidos por toda España con motivo de la fiesta local de Cangas del Narcea, en homenaje a la Virgen del Carmen.

La Delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luís Fontaniella, y la concejala de Turismo, Cultura, Educación, Juventud y Mayores, Tania Rodríguez, han presentado este lunes el cupón, que recuerda cómo cada 16 de julio la localidad "vibra" cuando, sobre las ocho de la tarde, el paso de la Virgen atraviesa el puente romano para dirigirse a su capilla. Entonces, explica la ONCE en nota de prensa, el cielo se llena de voladores y pólvora en homenaje a la patrona de los marineros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.