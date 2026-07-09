El Descenso Internacional del Sella presenta el cartel y las principales novedades de su 88 edición - DESCENSO DEL SELLA

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Descenso Internacional del Sella ha presentado en Oviedo su 88 edición, que se disputará el próximo 8 de agosto entre los puentes de Arriondas y Ribadesella y volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas internacionales en piragüismo de maratón.

El presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), Juan Manuel Feliz, ha destacado el nivel deportivo de la cita al asegurar que "muchos de los mejores piragüistas del mundo de la especialidad de maratón estarán en el Descenso Internacional del Sella".

La ilustradora Sheila de la Maza, licenciada en Bellas Artes y vinculada al Descenso desde su infancia, explicó que su obra busca reflejar la esencia de la prueba. "Espero que veáis lo que yo veo cada vez que voy a les Piragües: sentimiento. Espero que todos se sientan identificados", ha afirmado.

Entre las novedades anunciadas figura también la incorporación del nuevo puente Emilio Llamedo de Arriondas, que será el tercer puente que forme parte del recorrido desde el nacimiento de la competición.

Asimismo, el tradicional hermanamiento de aguas, previsto para el 7 de agosto, se realizará este año con el río Limay, en la Patagonia argentina.

La organización ha recordado además que el pregón de esta edición correrá a cargo del futbolista internacional Santi Cazorla, mientras que la palista Sara Ouzande será la encargada de abrir el cepo número 1, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del Descenso que acciona este simbólico mecanismo de salida.

En el transcurso de la presentación también se ha anunciado que el Premio Ecopilas Valores del Sella distinguirá este año a los cuatro integrantes del K4 que logró la primera medalla olímpica del piragüismo español, la plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976: Heminio Menéndez, Luis Gregorio Ramos Misioné, José Ramón López Díaz-Flor y José María Esteban Celorrio, todos ellos también vencedores del Descenso Internacional del Sella.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; los alcaldes de Ribadesella, Parres, Cangas de Onís y Piloña; la presidenta del Real Club de Tenis de Oviedo, Covadonga Coto, y el presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, Miguel Gallo.