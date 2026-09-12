El Descenso del Sella se cuela entre las 5 mejores fiestas de España según Ron Barceló

Archivo - Decenas de personas durante la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella 2025 - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Descenso Internacional del Sella, que se celebra entre Arriondas y Ribadesella, ocupa el cuarto puesto entre las mejores fiestas populares de España, según un ranking elaborado por Billionhands y Ron Barceló a partir de la reputación y los votos de los usuarios.

La celebración asturiana se sitúa por detrás de La Patum de Berga (Barcelona), La Tomatina de Buñol (Valencia) y la Batalla del Vino de Haro (La Rioja). El listado incluye entre sus diez primeras posiciones otras celebraciones como la Romería Vikinga de Catoira, La Vijanera de Silió y la Rapa das Bestas de Sabucedo.

El ranking pone en valor el carácter popular de estas celebraciones, vinculadas a la música, las peñas, las verbenas y otras tradiciones que reúnen cada año a vecinos y visitantes.