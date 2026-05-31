El Descenso del Sella ya tiene artista para su cartel de 2026: la ilustradora parraguesa Sheila de la Maza

Archivo - Descenso Internacional del Sella 2025, a 9 de agosto de 2025, en Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora Sheila de la Maza será la autora del cartel oficial de la 88 edición del Descenso Internacional del Sella, que se celebrará el próximo 8 de agosto. Licenciada en Bellas Artes en Madrid, ha desarrollado su trayectoria en el ámbito editorial y es conocida, entre otros trabajos, por ser la ilustradora de la exitosa saga de literatura juvenil 'Me llamo Goa'.

Su vinculación con el Descenso aporta además una mirada especialmente cercana a la prueba, ya que, natural de Llames de Parres, ha vivido el Sella "desde dentro" desde pequeña y "conoce bien" el ambiente, la tradición y todo lo que rodea a esta cita única en Asturias, según ha informado el comité organizador del descenso en nota de prensa este domingo.

El cartel se dará a conocer públicamente durante la presentación oficial de la 88 edición, que este año tendrá lugar en Oviedo el próximo 8 de julio, un mes antes de la celebración de la prueba piragüística.

La presentación rota cada año por distintos puntos de Asturias y, en esta ocasión, la capital asturiana será la sede elegida gracias a la colaboración con el Real Club de Tenis de Oviedo, que ejercerá como anfitrión del acto. Está previsto además que al acto asista otro de los grandes protagonistas de esta 88 edición: el futbolista Santi Cazorla, pregonero del Sella.