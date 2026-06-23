Destinadas 1,5 millones a apoyar nuevas inversiones empresariales en Asturias

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OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, a través de la Agencia Sekuens, ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos de inversión empresarial dirigidas a pequeñas y medianas empresas correspondiente al ejercicio 2026.

Esta línea cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Las ayudas tienen como objetivo reforzar la competitividad del tejido productivo asturiano mediante el impulso de la modernización tecnológica de las empresas, la creación de empleo estable y el fomento de actividades con capacidad de generar mayor valor añadido en la economía asturiana.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado hoy el extracto de la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana y permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 31 de julio.

Podrán acceder a estas ayudas las pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos en Asturias con una inversión subvencionable mínima de 30.000 euros y máxima de 1 millón. La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el 35% de la inversión, con subvenciones que oscilarán entre 150.000 y 200.000 euros.

Entre los criterios de valoración se priorizarán la creación de empleo, el grado de transformación digital y tecnológica de los proyectos, su contribución al desarrollo económico de Asturias y su alineación con los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) del Principado.

Esta línea de ayudas a proyectos de inversión empresarial es una de las principales que gestiona la Agencia Sekuens y se ha consolidado como un instrumento clave para el crecimiento empresarial en Asturias.

Entre 2019 y 2025 se aprobaron 225 proyectos de 180 empresas, que movilizaron una inversión subvencionable de 152,4 millones. Las ayudas concedidas alcanzaron los 21,7 millones y contribuyeron a la creación de 453 nuevos empleos, además de al mantenimiento de más de 5.600 puestos de trabajo.