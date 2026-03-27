Detenida en Avilés una asistente de ayuda a domicilio por robar joyas de oro en la casa en la que trabajaba

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OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una asistente domiciliaria por robar joyas de oro en la casa en la que trabajaba en Avilés. La detenida aprovechó su empleo para sustraer piezas de oro valoradas en 2.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, la investigación se inició el pasado 11 de marzo tras la denuncia de una ciudadana que informó de que su madre, de edad avanzada, echaba en falta varias piezas de joyería en su vivienda. Aunque en un primer momento la familia pensó en un extravío, la desaparición de nuevos objetos confirmó sus sospechas.

Los agentes de la Policía Nacional constataron que la detenida prestaba servicio desde principios de febrero a través de una empresa asistencial, lo que le permitía el acceso a todas las dependencias y objetos personales de la víctima. Las gestiones policiales determinaron que la sospechosa había vendido varias joyas en establecimientos de compraventa de oro, coincidiendo las fechas y las características de las piezas con las fotografías aportadas por la denunciante.

Una vez plenamente identificada, los agentes procedieron a su detención y lograron recuperar una pulsera que ya ha sido entregada a su propietaria. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente.

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA ANTE ESTOS CASOS

La Policía Nacional recuerda que este tipo de delitos afecta especialmente a personas mayores o dependientes, que depositan su confianza en personal asistencial.

Se recomienda a los familiares que realicen un seguimiento de los objetos personales y adopten medidas de prevención, tales como disponer de fotografías y descripciones detalladas de las joyas, registrar inscripciones o números de serie, o custodiar los objetos de valor en lugares seguros y de difícil acceso.