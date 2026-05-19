Detenidas dos personas por cinco hurtos a ancianos en Avilés

Archivo - Vehículo de Policía Nacional - JEFATURA - Archivo

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas autoras de cinco hurtos cometidos contra personas de avanzada edad en Avilés, a las que seguían desde entidades bancarias hasta sus domicilios para sustraerles el dinero mediante engaños, con un botín total de 15.000 euros.

Según ha informado la Policía, las detenciones se produjeron el pasado 12 de mayo en San Sebastián en el marco de la operación 'Amaurarain', tras una investigación iniciada a finales de noviembre de 2025 al detectarse un patrón delictivo reiterado.

Los arrestados, un hombre de nacionalidad española con 22 antecedentes por hechos similares y una mujer de nacionalidad nicaragüense con antecedentes por un robo idéntico en Oviedo, seleccionaban a sus víctimas a la salida de sucursales bancarias, donde retiraban dinero en efectivo, y las seguían hasta sus viviendas.

Una vez en el portal o en el domicilio, actuaban de forma coordinada: uno de ellos distraía a la víctima con cualquier pretexto mientras el otro sustraía el dinero, generalmente guardado en sobres bancarios. Los hechos se produjeron en tres ocasiones en noviembre de 2025 y en dos más en febrero de 2026.

La Policía destaca que se trata de un grupo itinerante y altamente especializado, que operaba en distintas ciudades españolas durante periodos cortos de tiempo para dificultar su localización, adoptando medidas de ocultación y sin arraigo en las localidades donde actuaban.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia - Sección de Instrucción número tres de San Sebastián. En la operación han colaborado la Comisaría de Avilés, la Comisaría General de Policía Judicial (Grupo de Delincuencia Itinerante), la Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Comisaría Provincial de San Sebastián