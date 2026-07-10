Detenido en Avilés por asaltar la vivienda de un anciano y agredirle con la técnica del 'mataleón'

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OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un hombre de 53 años como presunto autor de un robo con violencia en un domicilio, en el que asaltó a un anciano de 80 años, de salud frágil, al que agredió mediante la técnica del 'mataleón' para sustraerle dinero y documentación.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, 5 de julio, en el barrio de El Pozón, donde el arrestado accedió a la vivienda mediante escalo, trepando hasta una de las ventanas del inmueble.

Una vez en el interior, el hombre abordó por la espalda a la víctima y la inmovilizó aplicando el denominado 'mataleón', una maniobra de estrangulamiento que puede provocar la pérdida de conocimiento. Tras reducirla, se apoderó de su cartera con dinero en efectivo y documentación personal. El anciano tuvo que ser trasladado a un centro sanitario para recibir asistencia por las lesiones sufridas.

La investigación permitió la plena identificación del sospechoso gracias a las declaraciones de la víctima y de varios testigos. La detención se produjo en la tarde del lunes, 6 de julio, en un operativo conjunto con la Policía Local de Avilés.

El arrestado cuenta con un amplio historial delictivo, con 47 detenciones previas -22 por parte de la Policía Nacional y 25 de la Guardia Civil-, muchas de ellas por robos con violencia de características similares, dirigidos especialmente contra personas vulnerables.

Asimismo, al detenido se le imputa un delito de violencia de género por quebrantar una orden de alejamiento en vigor dictada por el Juzgado de la Plaza Cinco de Avilés. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso inmediato en el Centro Penitenciario de Asturias.