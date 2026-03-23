Detenido en Gijón un joven argelino por agresión sexual y hurto de un móvil a una chica

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un joven de 21 años, de nacionalidad argelina, acusado de una agresión sexual, por realizar tocamientos en el pecho a una joven, a la que también le sustrajo el móvil, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

De acuerdo al relato policial, los dos jóvenes se encontraban hablando en la calle, en la zona de ocio nocturno de Fomento, a las 5.00 horas de este pasado domingo, cuando, en un momento dado, el chico le tocó el pecho a la joven y aprovechó para arrebatarle el móvil y salir corriendo. Al intentar huir, este cayó por una zona de pedrero.

Como consecuencia, el joven resultó con heridas leves y fue trasladado a un centro de salud para realizar las curas y, posteriormente, a dependencias policiales.