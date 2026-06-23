Detenido en Gijón un joven por violencia de género: la Policía derribó la puerta para auxiliar a la víctima

Jefatura de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido, sobre las 8.00 horas de este martes, a un joven de 25 años, J.M.S., como supuesto autor de un delito de violencia de género, al ser acusado de agredir a su pareja en el interior de un domicilio en el barrio de La Calzada.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, los agentes, alertados por los vecinos que oyeron a la mujer pedir auxilio, derribaron la puerta de la vivienda para poder acceder.

De acuerdo a las mismas fuentes, los vecinos, tras escuchar una fuerte discusión en el interior del piso y a una mujer pidiendo auxilio, llamaron a la puerta en varias ocasiones, pero no obtuvieron respuesta, por lo que avisaron a la Policía.

Una vez los agentes en el lugar, dado que los gritos de la mujer no cesaban y temiendo que su integridad física peligrara, derribaron la puerta del domicilio. En su interior localizaron, en una de las habitaciones, a la mujer tendida sobre la cama y al hombre sobre ella agarrándola por el cuello.

Los agentes intervinieron de inmediato para separarlos e inmovilizaron al hombre, procediendo después a su detención por un presunto delito de Violencia de Género.

El arrestado fue trasladado al Centro de Salud de La Calzada y, posteriormente, al Hospital de Cabueñes, donde continúa custodiado policialmente.

La mujer, por su parte, aseguró que habían tenido una fuerte discusión y su pareja no le dejaba salir de la casa, motivo por el cuál empezó a agredirla físicamente.

Fue informada de sus derechos como víctima de violencia de género y también estuvo acompañada por un agente adscrito a Vicop. También fue trasladada al Centro de Salud de El Llano y después a dependencias policiales para tramitar la denuncia.