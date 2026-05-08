Detenido un hombre de 39 años por el robo de dos vehículos y tres asaltos a almacenes en Corvera

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un hombre de 39 años, vecino de Avilés, como presunto autor de la sustracción de dos vehículos y tres robos con fuerza cometidos en el concejo de Corvera. El arrestado, al que le constan numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, fue sorprendido por los agentes cuando se disponía a hacer uso de uno de los turismos robados.

La investigación se inició el pasado 28 de abril, tras la denuncia de un vecino de Corvera que alertó del robo en un almacén de su propiedad. Según el relato del denunciante, durante la madrugada escuchó ruidos y pudo observar cómo desconocidos huían con su vehículo, un Ford Fiesta, además de diversas herramientas como una radial, un taladro, una mesa de afilar, una hidro-limpiadora y unos 150 euro en monedas.

Apenas 24 horas después, el 29 de abril, se registraron nuevas denuncias en el Puesto de Cancienes. Otro ciudadano denunció la sustracción de un Dacia Duster estacionado en el exterior de su domicilio y el robo de objetos en el interior de un segundo vehículo. Asimismo, un tercer vecino dio cuenta de un asalto a dos almacenes de su propiedad, de donde se sustrajeron herramientas por un valor estimado de entre 5.000 y 6.000 euros.

Paralelamente el Puesto de la Guardia Civil de Piedras Blancas recibió una denuncia por el robo de una mochila con diversos efectos del interior de su vehículo. Este turismo se encontraba estacionado en un polígono industrial de Corvera. La denunciante manifestó que un vecino había visto a una persona por las inmediaciones con una actitud sospechosa, aportando la descripción del mismo.

El Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Avilés asumió la investigación. Las pesquisas permitieron localizar el vehículo Dacia Duster estacionado y cerrado en una zona próxima. Gracias a la descripción aportada por un testigo en un polígono industrial, los agentes centraron sus sospechas en un individuo que había sido visto en actitud sospechosa por las inmediaciones.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia discreta sobre el turismo robado. Horas después, observaron la llegada de una pareja; el hombre abrió el coche con su llave y comenzó a cargar en el maletero una mochila con herramientas que previamente había ocultado entre unos arbustos cercanos. En ese momento, la Guardia Civil intervino para proceder a su identificación y detención.

Tras ser sorprendido, el detenido confesó de forma espontánea a los agentes la ubicación del otro vehículo sustraído (el Ford Fiesta) y del resto del material robado en los días previos.

Una vez realizadas las diligencias de reconocimiento, todos los efectos recuperados fueron entregados a sus legítimos propietarios. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instancia en funciones de Guardia de Avilés junto con el atestado policial.