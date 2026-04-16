Detenido un hombre en Avilés por tráfico de drogas tras desmantelar una red de reparto a domicilio

Archivo - La Policía Nacional desarticula un punto de venta itinerante de droga en Avilés - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, en el marco de una operación que ha permitido desmantelar un sistema de distribución de estupefacientes que operaba entre Avilés y Corvera.

La investigación, desarrollada durante varios meses, se inició tras detectarse un inusual trasiego de consumidores en las inmediaciones de un garaje del barrio de La Luz. Según las pesquisas, el sospechoso modificó su forma de actuación para eludir la vigilancia policial y las quejas vecinales, pasando de un punto fijo de venta a un sistema de reparto a domicilio.

Para ello, utilizaba un patinete eléctrico con el que se desplazaba con rapidez por distintas zonas, entre ellas Las Vegas, en Corvera, y el propio barrio de La Luz. Este método de "reparto bajo demanda" le permitía operar a cualquier hora del día.

La detención se produjo durante uno de estos desplazamientos. En el operativo, los agentes intervinieron 26,8 gramos de heroína, 14,5 gramos de cocaína, 800 gramos de sustancia de corte y 970 euros en efectivo, además de diversos útiles para la manipulación de la droga y el patinete utilizado.

El detenido, que cuenta con antecedentes, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, que decretó su ingreso en prisión.