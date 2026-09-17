Detenido en Luarca el segundo implicado en robos en seis vehículos estacionados

Uno de los vehículos forzados. - CNP

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Luarca a un joven como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en el interior de seis vehículos estacionados en un aparcamiento de la localidad durante la madrugada del pasado 5 de septiembre.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos fueron cometidos presuntamente por dos jóvenes. Uno de ellos fue detenido in fraganti por agentes de la Policía Local de Valdés cuando ambos se encontraban cometiendo los robos.

El segundo implicado logró huir a pie del lugar, ocultando su rostro con una capucha. A partir de entonces, agentes de la Comisaría Local de Luarca iniciaron una investigación y realizaron distintas gestiones que permitieron avanzar en la identificación del joven.

Una vez reunidos los indicios y pruebas necesarios sobre su presunta participación en los hechos, la Policía Nacional procedió a su detención.

Los robos ocasionaron cuantiosos daños en los seis vehículos afectados, además de la sustracción de diversos efectos que se encontraban en su interior. El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Valdés junto a las correspondientes diligencias policiales.