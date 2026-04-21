Detenido un matrimonio de Piloña por distribuir billetes falsos de 50 euros

Billetes falsos de 50 euros recuperados tras la detención de un matrimonio en Piloña. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un matrimonio de Piloña como supuestos autores de un delito de falsificación de moneda por distribuir billetes falsos de 50 euros entre varios establecimientos. La mujer, de 51 años, había distribuido billetes falsos que le proporcionaba el marido, de 55.

La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando la Guardia Civil de Infiesto tuvo conocimiento de "un rumor muy extendido", que indicaba que una mujer estaba pagando artículos en varios establecimientos con billetes de 50 euros falsos. En el marco de las pesquisas, en un punto de verificación de vehículos y personas que se estableció junto con efectivos de la Policía Local el día 18 de febrero, se dio el alto a un taxi en el que viajaba una mujer cuyo aspecto físico coincidía con la descripción que se había obtenido de la supuesta autora.

Tras realizar un registro superficial de sus pertenencias, se localizó en el interior del bolso de mano y dentro de su forro, un bolsillo que contenía un billete de 50 euros que, una vez examinado, carecía de las marcas de seguridad. Una vez localizada la posible propietaria de los billetes, la investigación se centró en determinar los establecimientos comerciales que habían recibido dicho papel moneda.

De esta forma, se encontraron seis establecimientos públicos en los que se habían pagado productos con billetes falsificados, así como otros ingresados en entidades bancarias a través de los cajeros automáticos. En total se pudieron recuperar cuatro de los 13 billetes que se habían distribuido.

Tras obtener las denuncias de los perjudicados, el pasado día 16 de abril los agentes detuvieron a la vecina de Piloña como autora de un delito de falsificación de moneda. La mujer indicó que los billetes se los había proporcionado su marido, también detenido por el mismo delito. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el tribunal de Instancia Sección Civil de Instrucción Plaza nº1 de Piloña.