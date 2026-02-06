Detenido en Pola de Siero un estafador especializado en compras de vehículos

Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de Pola de Siero como presunto autor de un delito de estafa, tras apropiarse de una autocaravana valorada en 34.200 euros mediante un engaño basado en un falso pago bancario. El presunto autor de la estafa había sido denunciado por hechos similares en "numerosas ocasiones".

Según ha informado la Policía en nota de prensa, la detención tuvo lugar el domingo 1 de febrero. Las víctimas habían anunciado la venta de una autocaravana en un portal de compraventa entre particulares y el detenido se puso en contacto con los propietarios y acordó la compra del vehículo.

Para consumar la estafa, mostró en la pantalla de su teléfono móvil un supuesto justificante de transferencia bancaria por el importe acordado, comprometiéndose a enviarlo a continuación. Aprovechándose de la buena fe de los vendedores, logró que firmaran el contrato de compraventa y que le entregaran la autocaravana.

Transcurridas varias horas y al comprobar que el dinero no había sido recibido, las víctimas intentaron contactar con el comprador en repetidas ocasiones. Tras ofrecer diversas excusas, el detenido terminó bloqueando el contacto telefónico, sin que el pago llegara a materializarse.

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA ANTE ESTOS CASOS

A la luz de estos hechos, la Policía Nacional se recuerda la importancia de no entregar el vehículo ni su documentación hasta comprobar que el pago ha sido recibido de forma efectiva.

Se recomienda realizar las reuniones en lugares públicos y seguros, verificar la identidad del comprador y utilizar métodos de pago seguros, evitando grandes cantidades en efectivo.

Asimismo, aconsejan desconfiar de compradores que no desean ver el vehículo, que ofrecen pagar más de lo solicitado o que actúan con prisas. Ante cualquier sospecha, se recomienda no continuar con la operación y denunciar los hechos ante las autoridades policiales.