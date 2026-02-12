El detenido por una reyerta mortal en Langreo pasará mañana a disposición judicial

Portal donde se produjo la reyerta. - JUAN VEGA-EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El detenido por su implicación en la reyerta registrada este miércoles en La Felguera, en Langreo, en la que un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves, pasará a disposición del tribunal de instancia de Langreo en funciones de guardia a lo largo de la mañana de este viernes, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del miércoles y, como consecuencia de la pelea, fue detenida una persona, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias.