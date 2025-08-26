Detenido un vecino de Navia por tráfico de drogas tras una denuncia vecinal

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han detenido a un hombre de 35 años vecino de Navia como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se remonta a meses atrás, cuando se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Navia una vecina de la localidad denunciando que venía observando movimientos extraños en un bajo de la villa y afirmando que ella creía que en ese local podían estar vendiendo droga.

Tras tener conocimiento de los hechos y una vez comprobada la existencia de ese bajo, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Luarca dio inicio a un dispositivo de vigilancia para comprobar las personas que lo frecuentaban y estableció varios operativos coordinados con patrullas en servicio de seguridad ciudadana de la compañía, apoyándose principalmente en las patrullas del puesto de Navia.

En el transcurso de estos operativos de vigilancia, la Guardia Civil pudo constatar la visita a este bajo de varias personas, siendo significativo que en alguna ocasión llegaba un joven, realizaba una llamada de teléfono y al instante se personaba otro con el que entraba al local para volver a salir tras un breve espacio de tiempo.

Tras la visita de alguno de estos jóvenes al local, los agentes desplegados los identificaron y registraron, llegando en varias ocasiones a intervenir envoltorios en trozos de bolsa de plástico (papelinas) con una sustancia blanquecina (supuesta cocaína). Los meses de vigilancia dio a los agentes la seguridad de que el principal usuario del local era un joven de la localidad al que ya conocían, y al que le figuran antecedentes por tráfico de drogas.

Una vez identificado el principal sospechoso, el pasado día 11 de agosto la Guardia Civil procedió a su detención y registro del local. En la actuación policial se intervinieron 48 gramos de cocaína, 10 de metanfetamina, 9,9 gramos de cocaína en roca, una báscula de precisión y 860 euros en metálico.

El detenido, al igual que las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Luarca. La droga intervenida fue remitida al Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria para su análisis y destrucción.