Detenidos dos obreros en situación irregular en Luarca (Valdés) tras una inspección conjunta de Policía y Trabajo

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Luarca, en colaboración con Inspección de Trabajo, han detenido a dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana y brasileña durante un control realizado en una obra de esta localidad asturiana. Los dos trabajadores se encontraban en situación irregular en España y carecían de autorización administrativa para trabajar, por lo que se procedió a su detención por infracción de la normativa de extranjería.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, como resultado de la actuación, Inspección de Trabajo levantó acta de propuesta de sanción contra la empresa para la que prestaban servicios ambos trabajadores.

UN CONTROL RUTINARIO

La Policía recuerda que este tipo de controles conjuntos entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo se desarrollan de forma periódica dentro de la colaboración existente entre ambos organismos para comprobar el cumplimiento de la legislación laboral y de extranjería.

La actuación ha sido coordinada entre la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Comisaría Local de Luarca, con el objetivo de velar por los derechos de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.