Detenidos por maltrato animal dos responsables del criadero de Gijón intervenido por Seprona

Algunos de los más de 300 perros evacuados de un criadero de Gijón durante una inspección del Seprona. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido este pasado martes a dos responsables del criadero de Gijón que fue intervenido por el Seprona el pasado mes, han confirmado a Europa Press desde la Comandancia asturiana.

De acuerdo a las mimas fuentes, se les acusa, entre otros delitos, de un delito de maltrato animal. La investigación aún sigue en marcha y no se descarta que se produzcan nuevos arrestos.

Los hechos se remontan al pasado abril, cuando fueron evacuados un total de 339 perros de un criadero situado en la parroquia gijonesa de Serín, que se encontraban en muchos casos en malas condiciones, si bien su número sigue en aumento a medida de que las perras han parido sus crías.

Los animales, después de su evacuación, fueron trasladados al Albergue de Animales de Gijón y, posteriormente, algunos fueron enviados a Madrid y otros fueron repartidos entre protectoras de animales asturianas.

Los perros están bajo control judicial y no pueden ser dados en adopción por el momento, aunque algunas crías se han entregado a las personas que demostraron haberlos comprado previamente a la intervención de la Guardia Civil.