Detenidos tres jóvenes en Gijón, acusados de robo con violencia y lesiones

Archivo - Coche de la Policía Local de Gijón - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón ha detenido, a las 14.19 horas de este pasado domingo, a tres jóvenes acusados de delitos de robo con violencia y lesiones.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, los hechos se produjeron minutos antes en la calle Andalucía, de acuerdo al relato de los testigos, los tres arrestados, y un cuarto aún sin detener, supuestamente asaltaron a otro hombre para sustraerle sus posesiones.

La víctima resultó con heridas de diversa consideración al agredirla por mostrar resistencia al robo. Según la Policía, la colaboración ciudadana fue fundamental para recuperar la navaja y el cuchillo empleado durante el robo, así como para localizar a tres de los cuatro implicados y proceder a su detención.

Los agentes los interceptaron en la avenida Constitución y dos de ellos presentaban manchas de sangre. Los detenidos son S.D., de 26 años, y K.F., de 27, ambos vecinos de Gijón, y el tercero es S.A., de 27 años y vecino de Ceuta.