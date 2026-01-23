La DGT levanta las restricciones a la circulación en varias vías, incluida la AP-66

Archivo - La Autopista del Huerna (AP-66) , en una imagen de archivo - DGT - Archivo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido esta tarde levantar parte de las restricciones a la circulación previstas por riesgo de nevadas este fin de semana en varios corredores clave que transcurren por las comunidades de Castilla y León, Madrid y Asturias.

Según la resolución firmada este viernes por el director general de Tráfico, Pere Navarro, y a la vista de la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología, quedan sin efecto, desde el momento de la firma, las limitaciones que afectaban a distintos tramos y que habían provocado malestar entre profesionales, patronales y políticos.

De esta forma quedan sin efecto las restricciones decretadas en los siguientes tramos: A-6/AP-6/N-6, del km 42 (Collado Villalba) al 268 (Benavente); A-50, del km 0 (Ávila) al 100 (Salamanca); A-66/AP-66, del km 59 (Pola de Lena) al 143 (León); AP-51, del km 81 (Villacastín) al 105 (Ávila); AP-61, del km 61,3 (San Rafael) al 87,7 (Segovia); A-231, del km 0 (León) al 105 (Osorno); A-601, del km 55 (Cuéllar) al 109 (Segovia); N-603, del km 62,5 (San Rafael) al 90,7 (Segovia); N-630, del km 67 (Campomanes) al 142,2 (León).