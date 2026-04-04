La DGT pide prudencia en los viajes de vuelta de Semana Santa

Archivo - Atasco en la autopìsta Y. Tráfico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido extremar la prudencia durante los desplazamientos de regreso por la Semana Santa, especialmente este sábado, debido al incremento del tráfico hacia los grandes núcleos urbanos. Las comunidades más afectadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid y Murcia.

El organismo ha advertido que el retorno escalonado se producirá principalmente por la tarde, y que la circulación será especialmente intensa en carreteras que conectan zonas turísticas y segundas residencias con las grandes ciudades.

La DGT mantiene un amplio dispositivo que incluye regulación del tráfico, carriles adicionales, paralización de obras y restricciones para vehículos pesados, hasta la finalización de la operación a las 24 horas del lunes.

RECOMENDACIONES AL VOLANTE

La DGT ha recomendado a los conductores evitar distracciones, mantener la distancia de seguridad, respetar los límites de velocidad y utilizar siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.

Además, recuerda prestar especial atención a peatones, ciclistas y motoristas, y planificar los viajes consultando los canales de información en tiempo real: página web de la DGT, radio y televisión, redes sociales y teléfono 011.