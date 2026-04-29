La DGT prevé 137.700 desplazamientos en Asturias durante la Operación Especial 1º de Mayo

Archivo - Cartel en una autovía - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 137.700 movimientos de largo recorrido por las carreteras asturianas durante la Operación Especial 1º de Mayo.

El operativo ha comenzado a las 15.00 horas de este jueves, 30 de abril, y se mantendrá vigente hasta la medianoche del domingo, 3 de mayo. A nivel nacional, las previsiones sitúan el volumen de movimientos de largo recorrido en más de seis millones.

Para garantizar la seguridad y fluidez en las carreteras, la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias ha contado con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos. En estas labores han participado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico y patrullas aéreas.

Asimismo, se han empleado medios técnicos como radares fijos y móviles, drones y cámaras para vigilar el uso del cinturón y del teléfono móvil.

Como medida complementaria, la DGT ha dispuesto la paralización de las obras en las carreteras asturianas para evitar retenciones durante los días de mayor afluencia.

Del mismo modo, se ha limitado la celebración de eventos deportivos que ocupen la calzada y se han establecido restricciones a la circulación de camiones de mercancías en tramos y horarios específicos.

Estas actuaciones han buscado gestionar un importante volumen de tráfico concentrado en un periodo breve de tiempo. Tráfico ha recordado que las franjas horarias más desfavorables para viajar se han situado entre las 15.00 y las 23.00 horas del jueves, así como durante la mañana del viernes.

Para el retorno del domingo, se ha previsto un incremento de la circulación desde primeras horas de la tarde en los principales ejes viarios.

En la provincia, se ha prestado especial atención a puntos conflictivos como el desvío de la AP-66 por desprendimientos y las retenciones habituales en el túnel de Villaviciosa de la A-8.

Por último, las autoridades han insistido en que la prevención y la prudencia han sido las mejores pautas para completar los trayectos sin incidencias. Se ha incidido en la obligación de utilizar la baliza V16 en caso de avería y en la importancia de evitar el consumo de alcohol o drogas al volante. Además, se ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 018 para ofrecer asistencia personalizada a posibles víctimas de siniestros viales y a sus familiares.