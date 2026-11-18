Archivo - Centro de atención inmediata Los Pilares, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del centro de alojamiento de menores Los Pilares, María Belén Barrero, ha presentado su dimisión al frente del equipamiento ovetense.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este miércoles la resolución de cese, después de que Barrero presentara voluntariamente su renuncia.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado a Europa Press que la directora del centro de Los Pilares ha dimitido por motivos personales. Hasta que se nombre una nueva dirección, está asumiendo las funciones una persona de otro centro.