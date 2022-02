El director de Industria dice que está en tramitación la aportación de 400.000 euros a la Fundación Metal

La oposición cree que el Principado pretende desmantelar la Fundación

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Director General de Industria, Juan Carlos Aguilera, ha comparecido este jueves en el Parlamento para dar cuenta de la situación de la Fundación Metal Asturias y ha explicado que actualmente está en tramitación la aportación de 400.000 euros por parte del Principado, toda vez que el resto de patronos ya han hecho las suyas --la última el 22 de diciembre por parte el Ayuntamiento de Avilés--, tal y como se estipulaba en el Plan de viabilidad de abril de 2021.

Ha insistido en que ese Plan de viabilidad es la herramienta de la que legalmente se ha dotado el Patronato para resolver la situación de la Fundación Metal, y el mismo que se está ejecutando ya en un grado del 53%.

Así ha manifestado que desde el Principado se está tratando de hacer la aportación a la mayor brevedad posible ya que "no sabía que el Ayuntamiento de Avilés iba a hacer la suya en el mes de diciembre".

Al inicio de su intervención Aguilera ha indicado que la situación de los trabajadores, sus familias y los proveedores afectados es sin duda alguna lo que más preocupa al Ejecutivo asturiano. Ha explicado que el volumen de deuda con la plantilla estructural y con el profesorado en estos momentos está en el entorno de los 700.000 euros.

El grupo proponente de la comparecencia, el PP, a través de su diputado, Álvaro Queipo, ha pedido al Director General que comprometa en la Cámara un calendario de pagos a los trabajadores, ante lo que Aguilera ha manifestado que "no puede comprometer nada al margen de lo que se recoja en el Plan de viabilidad y tampoco puede adquirir compromisos al margen del Patronato, en el que el Principado representa el 36%".

Juan Carlos Aguilera ha explicado que la merma de ingresos en la última década que ha conllevado una gran pérdida de liquidez explica en buena parte la situación a la que llegó la Fundación en 2019 y que conllevó la presentación de un Plan de viabilidad. Ha añadido que la pandemia también cercenó las "alentadoras previsiones" para 2020.

El director general ha analizado la situación económica financiera de la Fundación y ha manifestado que la salida de Femetal del patronato dejó a la institución en una situación jurídica muy compleja.

"La situación económica es la más compleja, pero la situación legal del patronato es la que condiciona el futuro de la entidad", ha dicho.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Los grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con la posición del Gobierno asturiano ante la situación de la entidad y han lamentado la falta de concreción respecto a las soluciones por parte del Director general y han augurado que el escenario es el desmantelamiento de la Fundación Metal.

Ya en el turno de fijación de posiciones, desde el PP, Álvaro Queipo ha manifestado que "todo el plan de viabilidad se sustenta en vaciar la Fundación metal y en venderla a trozos", por lo que ha considerado que estamos ante el desmantelamiento de la institución.

El parlamentario de Ciudadanos, Luis Fanjul, ha manifestado que aunque Aguilera " no ha sido claro de su intervención se derivan conclusiones" y una de esas conclusiones que el Principado no cree en el futuro ni en el plan de viabilidad de la Fundación.

También Podemos considera que la falta de claridad del Gobierno sobre los planes para la Fundación generan únicamente desconfianza y dudas. "Van ustedes a acabar con la Fundación y eso es una contradicción con un sector que está en auge en Asturias", ha manifestado Rodríguez, que ha añadido que eso deja claro que "que el Principado no tiene ningún plan industrial para el Principado".

"Está muy claro que lo que plantean es la disolución y que ustedes ya lo dan todo por perdido", ha dicho la diputada de IU, Ángela Vallina, que ha pedido al Gobierno que "diga claramente cuáles son sus planes.

Desde Foro, Adrián Pumares tampoco ha escatimado en críticas hacia el director general al que ha acusado de intentar hacer creer a los grupos que la Fundación metal "se fue al garete por culpa del abandono de uno de los patronos". También ha lamentado que desde el Gobierno no se quiere hablar de plazos para el pago de las nóminas a trabajadores.

Por su parte el diputado de Vox, Ignacio Blanco, ha lamentado que tras casi una hora el director general no haya sido capaz de concretar nada y ha indicado que no es comprensible que con las aportaciones de los patronos no se haya dado prioridad al pago de los salarios. "Salgo de esta comparecencia básicamente como entré, ustedes dan por perdido el plan de viabilidad y van camino de un concurso de acreedores que quieren ocultar", ha dicho Blanco.

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO

Previamente a la comparecencia del Directo General el Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, en respuesta a una pregunta de Vox también ha indicado que el Principado trabaja ya para realizar la aportación de 400.000 euros estipulada.

Ha explicado que cuando llegó al Gobierno la situación de la Fundación Metal ya era complicada y fue en abril de 2021 cuando se diseñó un plan de viabilidad en el que se recogían varias líneas a seguir.

El consejero ha indicado que en 2019 había "perspectivas optimistas" sobre la Fundación que no se han cumplido por culpa de la pandemia