El diseñador asturiano Juan Hernaz gana el 'Pelikanor Gold Award' por sus láminas didácticas sobre cambio climático

Lámina didáctica sobre el cambio climático en Asturias - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) - El diseñador e ilustrador Juan Hernaz ha sido distinguido con el 'Pelikanor Gold Award 2025' por sus láminas didácticas sobre el cambio climático. El premio reconoce a la mejor ilustración aplicada en infografía, por el proyecto 'Láminas didácticas' realizado para la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. El fallo oficial sitúa esta obra entre las ganadoras internacionales de la edición 2025 y reconoce expresamente el trabajo de diseño e infografía desarrollado para la CuCC.

El proyecto premiado está formado por cinco láminas didácticas orientadas a su uso en centros de Educación Secundaria del Principado de Asturias, según ha informado la Universidad de Oviedo en nota de prensa. En ellas se abordan los fundamentos científicos del cambio climático y sus efectos sobre el medio marino, los ecosistemas terrestres, los procesos urbanos y la salud humana. El jurado ha premiado una obra que combina ilustración, síntesis infográfica y vocación educativa para hacer accesible un conocimiento científico de gran relevancia social.

Uno de los aspectos más valiosos de este reconocimiento es que pone de relieve el carácter colaborativo del trabajo. La elaboración de estos materiales fue el resultado de un proceso de colaboración intenso entre Juan Hernaz y un equipo interdisciplinar de la Cátedra, encargado de aportar la base científica y técnica de cada tema y de validar los resultados finales. Ese equipo estuvo integrado por José Manuel Rico Ordás, Pedro Ignacio Arcos González, Daniel Herrera Arenas, Antonio Torralba Burrial, Laura García de la Fuente, Fernando González Taboada, Isabel Martínez Cano, Ícaro Obeso Muñiz y Arturo Colina Vuelta.

EL GALARDÓN PELIKANOR GOLD AWARD 2025

El galardón reconoce una doble excelencia: por un lado, la de Juan Hernaz como diseñador e ilustrador capaz de traducir visualmente contenidos complejos; por otro, la de la Cátedra Universitaria de Cambio Climático como estructura científica que proporciona el rigor, la selección temática y la validación de los materiales. El resultado es un ejemplo de transferencia de conocimiento en el que diseño y ciencia no actúan por separado, sino como partes de un mismo proceso de comunicación pública del cambio climático.

El premio distingue de manera directa la aportación de Juan Hernaz como autor de la propuesta visual. No se trata solo de un reconocimiento a la calidad estética de las piezas, sino también a su capacidad para convertir contenidos complejos en un lenguaje gráfico claro, pedagógico y eficaz. Precisamente esa es la finalidad de la categoría 11, centrada en premiar la mejor ilustración aplicada en infografías, es decir, aquella que logra organizar, explicar y comunicar información de forma visual dentro de un soporte divulgativo o editorial.