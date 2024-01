OVIEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Doce puertos de montaña asturianos requieren el uso de cadenas para circular, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consultada por Europa Press.

Son los del puerto del Palo (Allande); Pozo de las Mujeres Muertas (Allande); alto de la Marta (Alllande); Puerto de San Isidro (Aller); Leitariegos (Cangas del Narcea); Connio (Cangas del Narcera), Cerredo (Degaña); Alto del Campillo (Degaña); y Valdeprado (Degaña).

Completan la lista el alto de La Cobertoria (Quirós); Somiedo (Somiedo); San Lorenzo (Somiedo); y Ventana (Teverga).

Además, desde Delegación del Gobierno en Asturias informan que la Autopista del Huerna está en nivel verde y está prohibido circular a más de 100 kilómetros por hora. Los camiones no pueden adelantar. En el puerto de Pajares está en nivel amarillo. Los camiones no pueden circular. El resto de vehículos no pueden superar los 60 kilómetros por hora.