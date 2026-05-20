DOP Sidra de Asturias ya tiene sus primeros once 'influencers de chigre'

Archivo - Escultura de un escanciador en Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias ya ha seleccionados a sus primeros once 'influencers de chigre'. Ha sido tras un 'casting' abierto en redes sociales que nació para encontrar perfiles capaces de representar la cultura sidrera desde la cercanía, el territorio y la verdad.

Tras varias semanas de recepción de candidaturas y un proceso de selección combinado entre valoración interna y participación en redes sociales, el Consejo Regulador ha dado a conocer a los once perfiles que formarán parte del primer Club de 'Influencers de Chigre' DOP Sidra de Asturias.

Los perfiles seleccionados han sido los siguientes son @unapatatinapalkilo, @albamoro_ , @vick.blanchh , @rocyroblesalvarez , @renecastapam , @sidrasporelmundo , @rincones.del.norte , @asturiasparaisosingluten , @taca.yacomer , @k.spb y @celiapeque.

Gastronomía, paisaje, tradición, sidrerías, cultura popular o vida cotidiana serán algunos de los escenarios desde los que estos "embajadores" compartirán durante el próximo año su vínculo con la sidra y el territorio.

Los seleccionados formarán parte durante el próximo año de diferentes acciones impulsadas por la DOP Sidra de Asturias, participando en eventos, experiencias, formaciones y actividades vinculadas al universo sidrero.

Además de actuar como prescriptores naturales de la marca, contribuirán a trasladar un mensaje clave para el sector: la importancia de elegir siempre sidra con Denominación de Origen Protegida. Sidra "con etiquetina".

'Influencers de Chigre' nace también como una herramienta de conexión entre la sidra y nuevas generaciones de consumidores, reforzando el valor cultural, social y económico que tiene el sector para Asturias. A través de estos perfiles, el Consejo Regulador de la DOP busca seguir poniendo en valor el trabajo de los llagares y cosecheros inscritos, defendiendo el consumo de producto local y la sostenibilidad del medio rural asturiano.