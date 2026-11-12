Doppelmayr Ibérica instalará el 'telebike' e iluminará una pista en Valgrande-Pajares por 7,1 millones de euros

Archivo - Estación invernal de Valgrande-Pajares. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias ha acordado proponer a la empresa Doppelmayr Ibérica, SAU como adjudicataria del contrato para la instalación de un 'telebike' de cuatro plazas de pinza fija y la iluminación de una pista de esquí en la estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares, por un importe de 7.146.057,10 euros (sin IVA).

Según recoge el acta de la sesión, al que ha tenido acceso Europa Press, la propuesta de Doppelmayr Ibérica obtuvo la mayor puntuación global en el proceso de licitación, con un total de 231,72 puntos. La compañía se impuso así a las otras dos firmas concurrentes: MND France EP en España, que logró 222 puntos (con una oferta económica de 5.390.436 euros), y Teleféricos y Nieve, S.L., que sumó 211,89 puntos (7.460.000 euros).

El contrato mixto abarca tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras correspondientes a la Fase IIC del plan de desestacionalización y reconstrucción del complejo invernal como motor económico del valle de Lena. La actuación es susceptible de ser cofinanciada por la Unión Europea en el marco del programa del Fondo de Transición Justa 2021-2027.

Aunque la oferta económica de Doppelmayr Ibérica no fue la más baja de las tres presentadas -recibiendo 126,72 puntos en este apartado frente a los 168 de MND France-, la firma resultó vencedora gracias a su valoración en los criterios sometidos a juicio de valor, donde alcanzó 77 puntos (frente a los 65,5 de Teleféricos y Nieve y los 32 de MND France), así como por ofrecer una ampliación de garantía de 84 meses.

Tras este acuerdo, la Mesa de Contratación ha dado traslado del requerimiento a Doppelmayr Ibérica para que aporte la documentación preceptiva en un plazo de diez días hábiles antes de formalizar la adjudicación definitiva.

VALORACIÓN POSITIVA DEL SECTOR, QUE RECLAMA OTRAS MEJORAS

Por su parte, representantes de la Asociación Nieve y Montaña de Asturias consultados sobre esta propuesta de adjudicación han valorado "muy positivamente" la noticia, destacando que supone "un paso importante" para desestacionalizar el complejo y abrirlo al público ciclista, pese a que el proyecto llega con dos años de retraso respecto a la planificación presentada en diciembre de 2023 ante el Instituto para la Transición Justa.

No obstante, desde el colectivo han advertido de que esta inversión debe ir acompañada de la actualización del resto de servicios esenciales en el día a día de la estación, citando expresamente la reparación del sistema de nieve artificial, la adecuación de los edificios públicos y la renovación del asfaltado.

Asimismo, la asociación ha recordado la necesidad de culminar las fases 2A y 2B del plan, dado que aún no se ha renaturalizado la pista de fondo ni se han ejecutado las sendas proyectadas, confiando en que estos trabajos puedan completarse durante la próxima primavera.