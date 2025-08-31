Dos corredores del Trail Ubiña, evacuados en el helicóptero de la Guardia Civil por lesión y agotamiento

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Greim de la Guardia Civil de Mieres ha evacuado este domingo a dos corredores del Trail Ubiña que se lesionaron en la prueba deportiva. Ambos fueron desplazados hasta Tuiza de Arriba, donde fueron atendidos por los servicios médicos de la prueba.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la organización de la prueba deportiva solicitó la asistencia del instituto armado en torno a las 10.50 horas de este domingo para la evacuación de una persona en la cima del pico Fariñentu. El afectado se había lesionado un tobillo mientras participaba en la carrera que se celebra este fin de semana. Para ello se activó al Helicóptero de la Guardia Civil, que tras recoger al personal del Greim se desplazaron hasta la zona.

Una vez que los agentes iban a recoger al herido, comprobaron que había otra persona más que también requería asistencia, con síntomas de agotamiento. Los auxiliados fueron trasladados en la aeronave de la Guardia Civil hasta Tuiza de Arriba.

El Greim de la Guardia Civil presta servicio de asistencia en este tipo de eventos que se celebran en la alta montaña, dando asistencia a las incidencias y necesidades que puedan surgir en el entorno de las pruebas.

En la competición de este domingo participaron 360 corredores, que han realizado dos pruebas de carrera de 10 y 20 kilómetros en el Macizo de Ubiña.